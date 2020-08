Torna a Bard a ottobre il Marché au Fort, aperte le iscrizioni

Iniziativa volta a promuovere e valorizzare il comparto agroalimentare valdostano di qualità, la 16esima edizione del Marché au Fort 2020,avrà luogo nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre a Bard, nella splendida cornice del Forte. Le iscrizioni sono aperte da oggi sabato 22 agosto.

Il Marché au Fort, quest’anno, si svolgerà su due giornate in modo tale da garantire, da una parte, la massima sicurezza per i produttori/espositori e i visitatori, e dall’altra per poter accogliere un numero di visitatori adeguato al fine di dare una significativa evidenza economica al settore, a beneficio dei produttori e delle aziende presenti.

Questa edizione vede l’introduzione di ulteriori novità legate essenzialmente all’emergenza sanitaria Covid-19, descritte puntualmente nel Regolamento di partecipazione all’iniziativa, e, in particolare, per quanto attiene alla fase di iscrizione.

Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa nelle due giornate potranno trovare tutte le informazioni e la modulistica necessaria all’iscrizione sul sito istituzionale della Regione al seguente link: https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/marcheaufort_i.aspx

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC (agricoltura@pec.regione.vda.it) entro martedì 15 settembre 2020. Per ogni informazione è possibile contattare il Dipartimento Agricoltura – Ufficio promozione ai seguenti recapiti telefonici 0165 275277 - 275219.