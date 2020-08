Donnas: Vandalizzate 18 auto nel parcheggio coperto

Indagano i carabinieri sull'ennesimo raid vandalico in Valle, avvenuto la scorsa notte nel parcheggio coperto vicino alle scuole di Donnas, lungo la strada statale 26. Ignoti hanno danneggiato 18 auto posteggiate, rompendo parabrezza e finestrini. Da alcune vetture sono state anche sottratte monetine e occhiali da sole.

Ad accorgersi dell'accaduto è stato un automobilista entrato nel parcheggio coperto verso le 7 di oggi, sabato 22 agosto, per prendere il suo veicolo. Sono in corso serrati accertamenti per risalire quanto prima agli autori degli atti vandalici; il parcheggio coperto è però sprovvisto di videosorveglianza e per questo i militari dell'Arma stanno vagliando le immagini registrate dalle telecamere della zona.

L'episodio è simile a quanto accaduto ad Aosta nella notte tra il 17 e il 18 agosto scorsi,quando sono state danneggiate almeno otto auto parcheggiate nella zona tra corso Battaglione e piazza della Repubblica. Uno dei presunti autori del raid è stato individuato e denunciato e presto al suo nome potrebbero aggiungersene altri.