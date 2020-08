Aosta: Storie di quotidiana incivilità; dopo GiocAosta assistiamo a SporcAosta

In questi caldi giorni di agosto Aosta trabocca più di rifiuti che di turisti. Dopo la spettacolare rassegna GiocAosta ora assistiama alla deprimente inciviltà dello SporcAosta.

Lo spettacolo offerto quotidianamente in piazza Deffeyes ovvero lungo i portici di Palazzo regionale è desolante: rifiuti lasciati a terra un pò ovunque a bella posta dai giovani funanzozzoni che se non stai attento ti sdraiano a terra con lo skate.

Ma non va meglio nelle vie adiacenti dove i tecnologici cassonetti della raccolta differenziata sono circondati da sacchi di spazzatura e da ogni tipo di masserizia, in barba al regolamento che indica cosa conferire e cosa no e soprattutto se e dove poter abbandonare una certa tipologia di rifiuto. La puzza che sale dai sacchi, alimentata dalla calura estiva, è soffocante.

Anche a due passi dalla Cittadella dei Giovani le storie di ordinaria incivilità si susseguono, con cassonetti straboccanti e sporcizie ovunque. Il risultato complessivo di tanta incuria è una città sempre più a misura d'incivilità e sempre meno 'capitale del turismo' come dimostrano anche recenti e impietose statistiche nazionali.