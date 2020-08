Test sierologici volontari per insegnanti e personale scuole valdostane

Il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all’effettuazione, su base volontaria, del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private dell’intero territorio nazionale.

La Protezione civile, in collaborazione con la UslVdA ha previsto, a partire da lunedì 24 agosto, che il personale della Croce Rossa Italiana-Cri della Valle d’Aosta eseguirà test sierologici sul personale scolastico, operando direttamente presso le sedi centrali delle istituzioni.

Il calendario relativo all’esecuzione dei test è stato comunicato alle singole istituzioni scolastiche. Nel caso in cui il personale scolastico intendesse eseguire il test, ma fosse impossibilitato ad essere presente nella data indicata, è prevista un’ulteriore possibilità di esecuzione del test presso la sede della Protezione civile in località Aeroporto a Saint-Christophe, in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche ed educative. Le nuove date relative al recupero verranno fornite successivamente dalla Protezione civile; in tali date sarà previsto, inoltre, lo screening anche per il personale scolastico a tempo determinato e per il personale ausiliario degli enti locali.