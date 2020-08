Combin en Musique, dernier concert 3e édition festival

En conclusion, le festival Combin en Musique présente l'événement "Cello Ribelle - Almost3" de Flavia Barbacetto (voix) et Stefano Cabrera (violoncelle), en concert à La Fonderie de Valpelline le dimanche 23 à 21h.

Un voyage à la découvert d'un instrument aux multiples facettes, qui perd sa fonction purement "classique" pour acquérir à chaque fois des personnalités différentes et inattendues: le violoncelle de Stefano Cabrera sait émerveiller l'auditeur en devenant guitare, basse, percussion, sitar.

Dans la deuxième partie du concert, la voix de Flavia Barbacetto rejoindra le violoncelle de Stefano Cabrera, dans un dialogue amusant, intense et passionné à travrs les musiques d'auteur: de Gaber à Van Wood, de De André à Robert Johnson. Né en 2018 de l'idée du musicien Federico Bagnasco et Simona Oliveti, adjointe au maire et conseillère à la culture d'Ollomont, le festival soutenu par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste atteint sa troisième édition, impliquant les territoires de Doues, Ollomont et Valpelline. (ANSA)