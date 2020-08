ELEZIONI: Adu VdA presenta ricorso al Tar contro esclusione

L'assemblea di Adu Vda, riunitasi nella serata di giovedì 20 agosto, "dopo una lunga e partecipata discussione -, si legge in una nota - ha deciso a larga maggioranza di intraprendere il ricorso al Tar" contro l'esclusione delle liste per le elezioni regionali e comunali del prossimo 20 settembre, decise dalle commissioni elettorali del tribunale e circondariali.

Il ricorso per la lista regionale verrà presentato nella mattina di oggi, venerdì 21 agosto, e sarà seguito da quello per le elezioni amministrative del Comune di Aosta entro la giornata di domani. "Questo è per Adu Vda un enorme sforzo organizzativo ed economico - conclude la nota - che intraprendiamo convintamente, per affermare con forza che il diritto costituzionale alla partecipazione democratica deve prevalere".