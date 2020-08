ELEZIONI: Pontey; La continuità politica la rivendica la lista L'importante è Pontey

“L'importante è Pontey” è una lista di continuità sia per quanto riguarda i candidati (la candidata sindaco Ilaria LAVOYER è assessore uscente di maggioranza, il candidato vicesindaco Paolo FARY è stato assessore dal 2000 al 2010 e consigliere di maggioranza dal 2010 al 2015) sia per quanto riguarda la posizione dell'elettorato che ha sostenuto la maggioranza degli ultimi 15 anni. A completare la lista persone con esperienze lavorative in diversi ambiti e un gruppo di giovani che rappresentano il futuro del paese. Firmato Ilaria Lavoyer

La candidata sindaca presenta così la propria lista agli elettori di Pontey che spiega: “Non vi è, invece, alcuna continuità politica nel progetto della lista ‘Le soleil dans le coeur Pontey’ in quanto la figura del Sindaco è espressione dalla minoranza uscente”.

Paolo Fary candidato vice sindaco lista L'importante è Pontey

In una nota i candidati per i quali ‘L’importante è Pontey’ precisano: “La differenza sostanziale sta comunque nel nostro programma di legislatura che vede, ad esempio, ai primi due punti in ordine di importanza la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle attività produttive del paese e la riduzione delle indennità degli amministratori”.

PROGRAMMA DI LEGISLATURA 2020/2025

AMMINISTRAZIONE

- Riduzione della pressione fiscale attraverso la revisione completa di tutte le aliquote e tariffe comunali (IMU,TARI,Servizio idrico integrato,..);

- Riduzione delle indennità degli amministratori;

- Continuazione per quanto possibile nell’occupazione di lavoratori di Pontey nell’ambito delle attività gestite direttamente o indirettamente dall’Amministrazione Comunale;

- Utilizzo dei fondi Statali legati alla zona Rossa per compensare i disagi economici e sociali subiti dalla popolazione e dalle attività economiche e produttive del Paese a seguito dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19.

- Mantenimento studio medico;

- Servizio di Bancomat Postale presso il municipio;

- Iniziative tese ad incentivare la presenza sul territorio di un negozio di generi alimentari;

- Revisione generale del piano regolatore in ragione dell'evoluzione della crisi socio economica di questi anni, con pubblicizzazione e coinvolgimento tramite incontri pubblici per raccogliere le istanze della popolazione;

- Potenziamento parcheggi comunali nelle aree ancora scoperte;

- Incentivare la partecipazione del cittadino alla vita amministrativa anche con possibilità di trasmissione della seduta consiliare sul sito internet comunale;

SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

- Potenziamento del sistema di videosorveglianza del territorio (in particolare nella zona del cimitero e delle scuole);

- Potenziamento del servizio di polizia locale anche tramite associazioni con altri comuni;

- Piano pluriennale di intesa con la Regione per la tutela del territorio (manutenzione e ripristino dei sentieri/ruscelli/torrenti);

- Realizzazione rotatoria in corrispondenza della S.S. 26 ;

- Monitoraggi della qualità dell’aria ai fini della tutela della salute pubblica anche in relazione alla presenza della discarica regionale di Valloille;

- Posizionamento di barriere antirumore lungo l’autostrada per limitare l’inquinamento acustico per gli abitanti delle frazioni Bovaye, Lezin e Torin;

- Sistemazione e manutenzione della rete stradale;

- Collaborazione con il Consorzio di Miglioramento fondiario;

- Potenziamento servizi e riqualificazione della zona industriale/artigianale lungo Dora;

- Adeguamento del piano di protezione civile sulla base dell'esperienza connessa all'emergenza sanitaria Covid-19;

PROGRAMMA CON LA REGIONE ED ALTRI ENTI

- Completamento del rifacimento della rete distributiva dell’acquedotto, della rete irrigua e della rete fognaria compreso collegamento con depuratore intercomunale di futura realizzazione;

- Particolare attenzione e sensibilità verso i progetti finanziati con fondi regionali, statali ed europei;

- Prosecuzione bando di gara per la realizzazione della centralina idroelettrica del Torrente Molinaz in accordo con il Consorzio di Miglioramento Fondiario;

- Approfondimento e coinvolgimento della popolazione nelle valutazioni inerenti l'eventuale ingresso nel Parco del Mont Avic di una porzione del territorio comunale;

- Avvio dei lavori di posa fibra ottica lungo il territorio comunale;

- Valorizzazione della pista ciclabile e regolamentazione della gestione in accordo con Regione e Unité des Communes;

TURISMO E SPORT AGRICOLTURA

- Prosecuzione della valorizzazione del “Tour delle macine della Valmeriana”;

- Potenziamento mobilità sostenibile;

- Manutenzione periodica della palestra di roccia, del percorso della salute e dei principali sentieri per passeggiate/fitness/mountain bike;

- Coinvolgimento dei gestori di attività commerciali/alberghiere/agricole nella promozione del territorio;

- Gestione del complesso sportivo di Mésaney;

- Sostegno logistico e finanziario alle associazioni che promuovono lo sport ed organizzano eventi/manifestazioni;

- Incentivazione alla pratica degli sport tradizionali;

- Incentivare la pratica del compostaggio domestico;

ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI

- Organizzazione di eventi/iniziative;

- Sostegni economici alle fasce deboli della popolazione (anziani, invalidi, famiglie, bambini);

- Mantenimento della gestione diretta del servizio di mensa scolastica;

- Continuazione del progetto ludoteca “I piccoli Tsandzon”;

- Sostegni alle iniziative promosse dalle scuole;

- Attenzione e sensibilità agli orari tra scuola/ferrovie/servizio autobus per agevolare il trasporto studenti;

- Continuazione nella collaborazione con la Parrocchia e tutte le associazioni di volontariato per le varie iniziative;

- Coinvolgimento dei neo diciottenni nella vita amministrativa con la prosecuzione del riconoscimento della “Maturità Civica”.