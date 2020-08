ELEZIONI: Aosta; Laurencet “Aosta può sceglierà le eccellenze'

Preso nota di queste affermazioni, il candidato sindaco Paolo Laurencet (FdI e FI) dichiara che “Aosta non può o nondeve accontentarsi del meno peggio”.

La direzione del partito percepisce l’evento di ieri come una cattiva comunicazione che tende a guardare a casa degli altri, piuttosto che interessarsi a quello che avviene all’interno del partito.Laurencet aggiunge che “Aosta ha la possibilità di scegliere delle eccellenze e non mancherà di farlo”.

Le affermazioni di ieri sera, in casa Lega, tendono a puntare il dito sulla mediocrità degli altri, il candidato sindaco Laurencet dunque dichiara che “Aosta eviteràamministrazioni mediocri che non sono sicure delle loro capacitàe preferiscono sminuire il lavoro altrui”.“Aosta ha bisogno di un sindaco che agisca e che non si ponga al di sopra degli altri, un sindaco che abbia voglia di costruire e non demolire”. È necessario vivere la città, essere cittadino prima che candidato, frequentare i quartieri.

Paolo Laurencet parteciperà domani alla festa annuale del Quartiere Cogne: la vicinanza alle persone non può essere uno slogan.