Fine settimana nuvolosetto

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Ancora sotto una campana anticiclonica si prospetta un bel venerdì, ma una depressione al largo dell'Irlanda, spostandosi verso la Scandinavia, invia domattina un debole fronte inserito in correnti occidentali in quota, e permette ad un nucleo di alta pressione al suolo di rafforzarsi sul medio Atlantico. Ne conseguono un fine settimana ed un lunedì più nuvoloso in quota, soprattutto sulla dorsale di confine, e più ventilato e secco nelle valli. In seguito si prevedono giorni di ripresa generalizzata di pressione e temperatura.

SABATO 22 AGOSTO

Poco nuvoloso al mattino presto, poi temporaneo aumento della nuvolosità con qualche debole rovescio, o isolato temporale in montagna, fino a metà/fine mattinata. In seguito addensamenti persistenti sulle montagne di confine N e W, con qualche goccia di pioggia residua. Nel contempo sempre più soleggiato nelle valli a partire dal SE dove si formerà qualche nuovo cumulo in montagna. Temperature: in calo in quota, soprattutto nei valori minimi. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m moderati da SW, in rotazione da W/NW da metà mattinata; deboli da SE nelle valli, poi foehn dalla mattinata inoltrata.

DOMENICA 23 AGOSTO