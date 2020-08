Aosta: Sì all'ampliamento della videosorveglianza in piazza Plouves

Approvato dalla Giunta comunale di Aosta il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di ampliamento del sistema comunale di video-sorveglianza di piazza Plouves.

"Il progetto - spiega l'Amministrazione comunale - rientra tra le opere indicate dalla società InVa nello studio di fattibilità triennale per l’evoluzione del sistema comunale integrato di videosorveglianza".

Considerato prioritario e quindi inserito nella prima fase di lavori che prevede l’adeguamento delle telecamere del primo lotto al sistema con il posizionamento di nuovi apparati hardware e l’utilizzo di software aggiornati, l’intervento interesserà piazza Plouves, compresa l’area del Piano territoriale regionale-Ptr per il conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani ubicata sul lato Nord.