Aosta piange la sorridente Nicole, morta fra le montagne che amava

Era cresciuta tra gli impegni scolastico-sportivi e le prime esperienze di lavoro nel negozio di famiglia - la bigiotteria 'Les Bijoux' in via Sant'Anselmo ad Aosta - la 30enne Nicole Dematteis, hostess navale, morta tragicamente nella serata di ieri mercoledì 19 agosto in un incidente di montagna nella zona della Punta Basei, tra la Val di Rhemes e la Valsavarenche. Nicole era partita per un'escursione nella zona tra i laghi del Nivolet (Valsavarenche) e la Punta Basei (Val di Rhemes). Verso le 22 di ieri ha telefonato alla mamma: era preoccupata perchè si era attardata e si era ritrovata circondata dalla nebbia; quando cala la sera quella dei laghi è una zona potenzialmente umida e la bassa pressione aveva avvolto tutto in una coltre bianca.

La madre di Nicole ha immediatamente allertato il 112, i soccorritori si sono attivati ma le guide del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza, insieme a Forestali e Vigili del fuoco hanno dovuto organizzarsi a piedi perchè a quell'ora e con quelle nuvole basse l'elicottero Sierra Alfa 1 della Protezione civile non poteva sorvolare la zona.

E poi la 30enne aostana nell'unica telefonata fatta alla mamma non è riuscita a spiegare con precisione dove si trovasse, il buio e la nebbia creando un ostacolo naturale difficilmente sormontabile anche per alpinisti ed escursionisti più esperti di lei. I gestori del rifugio Città di Chivasso che l'avevano incontrata qualche ora prima hanno saputo fornire un'indicazione molto utile: Nicole era diretta a Punta Basei, quota 3.338 metri; una notizia che ha ulteriormente allarmato le squadre coordinate dal Comandante del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Delfino Viglione.

Le ricerche a piedi sono continuate fin'oltre le 2, poi sono state sospese con la speranza che la ragazza avesse trovato un rifugio di fortuna per la notte. L'avvistamento del corpo di Nicole Dematteis è avvenuto questa mattina, durante il sorvolo dell'elicottero: era fuori sentiero, alla base di un salto di roccia di circa 150 metri. Il medico intervenuto con le guide non ha potuto fare altro che constatare il decesso di quela ragazza che oggi tutti ricordano sempre sorridente, allegra, entusiasta della vita e amante della natura.

La ricostruzione dell'accaduto è dolorosamente banale: Nicole ha perso l'orientamento a causa della nebbia ed è finita su un salto di roccia, per poi precipitare su un nevaio: da lì è finita in un canalino ed è scivolata forse per 150 metri.

Oggi la piangono i suoi familiari e con loro le ex compagne di squadra della squadra di pallavolo della Cogne acciai speciali-Cas, dove Nicole Dematteis aveva giocato per tutto il periodo del Liceo, concluso brillantemente. Le foto sul suo profilo Facebook la ritraggono con il sorriso aperto e lo sguardo sincero in tante città e località turistiche internazionali. Dopo gli studi Nicole aveva perfezionato lo studio delle lingue in Germania, poi era stata assunta come hostess su una nave da crociera: da lì era stata ingaggiata da diverse Compagnie navali e stava percorrendo una carriera professionale che l'appagava.

La data delle esequie non è stata ancora decisa, si attende il nulla osta della procura.