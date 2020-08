ELEZIONI: Aosta, Confermata esclusione liste Stella Alpina e M5S

La commissione elettorale circondariale di Aosta ha respinto i ricorsi del Movimento 5 Stelle VdA e di Stella Alpina contro l'esclusione dalle prossime elezioni comunali del capoluogo valdostano del 20 e 21 settembre. Entrambe le forze politiche stanno decidendo se ricorrere al Tar; l'esclusione è motivata da questioni formali legate alla presentazioni delle liste.

Il candidato sindaco del M5S, Daniele Cucinotta, afferma che "la nostra lista è stata presentata da Luca Lotto e Patrizia Pradelli (consiglieri comunali uscenti ndr) domenica 16 agosto alle 9,45 e avrebbe dovuto essere rimessa alla Commissione elettorale lo stesso giorno per il controllo della regolarità formale, ma nessuno ci ha avvisato per tempo. Non sono dunque state accettate le firme che avevamo raccolto il 17 agosto ad eventuale integrazione, presentate poi nel reclamo, così come non sono state accettate le dichiarazioni di alcuni sottoscrittori delle firme considerate non valide. Adesso valuteremo se ricorrere al Tar".

Luca Girasole, assessore uscente alle Politiche sociali del Comune di Aosta, si dichiara "senza parole, quanto è accaduto è incommentabile; posso solo dire che i nostri presentatori, tutti volontari, hanno lavorato con piena coscienza e in totale buona fede. Adesso contiamo di far valere le nostre ragioni in sede di giustizia amministrativa, poi vedremo il da farsi". La lista della Stella Alpina è nella coalizione che sostiene le candidature di Gianni Nuti e Josette Borre a sindaco e vicesindaca.