Aosta: Vicesindaca Marcoz, 'prima di andarmene vi consegno il futuro del mercato coperto'

"Prima di lasciare ad altri il mio ufficio, devo firmare un'importante delibera che consentirà la riqualificazione commerciale di una porzione del mercato coperto di Aosta".

Lo ha detto oggi ad Aostacronaca.it la vicesindaca uscente di Aosta con delega al Commercio, Antonella Marcoz, ricordando che "a inizio anno mentre tante forze politiche erano intente ad attaccare l'operato mio e più in generale della Giunta Centoz, noi in silenzio abbiamo approvato lo Studio di fattibilità che prevede la 'ristrutturazione' del mercato cittadino. Un passo fondamentale per la rinascita economica di Aosta compiuto faticosamente ma con grande determinazione".

L'utilizzo del mercato coperto, precisa Marcoz, 'sarà strettamente vincolato alla destinazione commerciale al dettaglio, non sarà realizzato alcun supermercato". La vicesindaca assicura che "chi teme speculazioni su quell'area può dormire sonni tranquilli: questo non succederà. Nei prossimi giorni potrò divulgare informazioni più dettagliate sul progetto, che potrà certamente essere discusso con le parti sociali e con le associazioni di categoria per individuare possibili, ulteriori, miglioramenti al piano di interventi".