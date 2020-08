I 'colori dell'acqua' tema dell'edizione 2020 di Photeau & Videau

"Quando incontra la luce, l'acqua crea infinite magie colorate: dall'arcobaleno sfuggente al blu cobalto, passando per il verde e l'azzurro in un rimando continuo tra riflessi e trasparenze". E' presentata con queste suggestive parole la dodicesima edizione del concorso video-fotografico 'Photeau & Videau' promosso dal Bim della Valle d'Aosta.

L'iniziativa è riservata ai residenti in Valle d'Aosta, di età compresa tra i 12 e i 99 anni. Ogni partecipante potrà inviare un'immagine o un video (durata massima 3 minuti). Lo scatto fotografico e le riprese video dovranno essere realizzate in Valle d'Aosta ed essere pertinenti con il tema di questa edizione: 'I colori dell'acqua'. L'immagine dovrà essere in formato .jpg, il video dovrà essere invece caricato su youtube.

Immagini e video potranno essere realizzati con qualsiasi mezzo, come ad esempio telefoni cellulari, macchine fotografiche, videocamere digitali. Sono ammessi ritocchi, elaborazioni, montaggi video, sonorizzazioni originali, purché realizzati dall'autore. Per l'invio del materiale si deve compilare il modulo on line, reperibile all'interno dell'area dedicata all'iniziativa, all'indirizzo internet www.bimvda.it. Foto e video potranno essere condivisi sui social networks ed essere votati sul sito del concorso.

In palio un monopattino elettrico, una bici elettrica, una videocamera a 360 gradi, una stampante portatile HP Sproket per stampa da smartphone, una stazione meteo Netatmo con sensore esterno wireles, uno Smarter kit Nanoleaf Light Panel (Rhythm Edition), una tazza smart Ember con controllo temperatura, un drone Tello Edu di Ryze. Inoltre è previsto un premio speciale per le scuole primarie valdostane (buono libro del valore di 200 euro).