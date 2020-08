Bonus regionale ripresa, quasi 3.000 domande in poche ore

Dalle 14 di ieri martedì 18 agosto sono già quasi 3.000, per un totale di 13,6 milioni di euro, le domande presentate in Regione per il Bonus imprese e liberi professionisti volte alla ripresa delle attività.

Lo ha comunicato la Presidenza della Giunta, ricordando che ieri l'assessorato regionale delle Attività produttive ha attivato le richieste del bonus previsto dall'articolo 50 della legge regionale 8/2020.

"La misura, che mette a disposizione una somma complessiva di 34 milioni 750 mila euro, è costituita da un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile - è spiegato in una nota - diretto a tutte le imprese e ai liberi professionisti valdostani che abbiano riportato una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 40% in un trimestre 2020, rispetto ai periodi corrispondenti dell'anno 2019. Per chi ha iniziato l'attività nel 2020, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito".