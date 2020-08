Stop pagamenti fiscali fino al 15 ottobre

L’ Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica in una nota che con l’entrata in vigore del decreto legge di agosto, ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti, con ”alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti legge cura Italia e rilancio”.

In particolare, il decreto posticipa fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti diriscossione.