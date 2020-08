Nei primi due giorni del bonus imprese accolte quasi 4mila domande

La misura mette a disposizione una somma complessiva di 34 milioni 750 mila euro costituita da un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, diretto a tutte le imprese e ai liberi professionisti valdostani che abbiano riportato una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 40% nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020, rispetto ai mesi corrispondenti dell’anno 2019. Per chi ha iniziato l’attività nel 2020, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.

I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente, pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati inseriti e al rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso al bonus. La riscontrata non veridicità delle dichiarazioni rese in esito ai controlli comporta, oltre alla restituzione del bonus, anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni.