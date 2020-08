Il Sistema dei comuni valdostani rischia l’implosione

L’election day in Valle d’Aosta si svolgerà domenica 20 e sabato 21 settembre. Comunque si svolga la competizione elettorale, è assolutamente necessario per il Cpel poter avere nel prossimo Consiglio e Governo regionali degli interlocutori attenti e responsabili.

E’ la chiave di volta di una decisa quanto energica e risoluta presa di posizione dei sindaci valdostani che con il presidente Franco Manes hanno scolpito su una tavola i cinque comandamenti che devono guidare l'azione del Consiglio Valle per evitare che tanti comuni finiscano ingessati da un sistema politico regionale che ha fatto il suo tempo.

(Assemblea Celva - foto repertorio)

Infatti la dimostrazione della vetustà della politica di Piazza Deffeyes sta tutta nella contrapposizione che si è creata tra Consiglio Valle e Cpel-Celva. Un contrapposizione che ha fatto emergere l’incompetenza di troppi legislatori, provata dal fatto che anche alcune liste elettorali sono a rischio esclusione per il mancato rispetto della legge elettorale, e dall’altra ha rinsaldato la coesione dei sindaci e dei consigli comunali che rimangono l’ultimo baluardo al quale i cittadini possono guardare con fiducia per la salvaguardia della democrazia ed il soddisfacimento dei bisogni del territorio. E se in molti comuni, una cinquantina, è stata presentata una sola lista è proprio perché, naufragate le ideologie, l’unica ancora di salvezza è il Campanile del proprio comune.

“E’ importante – spiega Franco Manes, presidente del Celva – che i candidati ed i movimenti sappiano quelli sono le priorità da affrontare a breve se si vuole che i comuni continuino ad essere il primo avamposto della democrazia in grado di soddisfare le esigenze del territorio”.

Ecco perché è necessario che il prossimo Consiglio Valle (la speranza è che tanti sindaci vengano eletti, ndr.) riconosca entro fine anno la centralità del sistema degli enti locali della Valle d’Aosta, garantendone l’assoluta autonomia finanziaria. Si tratta del primo punto scolpito nella tavola che fa il paio con il terzo che chiede al Consiglio di impegnarsi entro dicembre 2020, ad approvare la modifica della legge regionale n. 54 del 1998, introducendo nella stessa la specificazione per la quale, sulle materie di interesse degli enti locali, l’espressione del parere del CPEL debba intendersi come “vincolante” per l’approvazione dei disegni di legge e degli atti amministrativi”.

Una richiesta forte chenon lascia via di fuga ai futuri legislatori; o sono con i comuni o sono contro i comuni. E dovranno dirlo prima del voto. Non avranno vie di fuga; o da una parte o dall’altra. O si è in piazza Deffeyes per i Comuni o le porte elettorali di piazza Deffeyes resteranno chiuse.

Il Consiglio Valle, sempre entro dicembre, dovrà impegnarsi, come spiega Manes, “ad approvare la modifica della legge regionale n. 6 del 2014 e permettere ai Comuni la gestione delle funzioni e l’organizzazione dei servizi, sulla base del parere espresso dal CPEL, e degli approfondimenti evidenziati nelle Commissione consiliari”.

A tutto questo si aggiunge la necessità che entro novembre 20121 venga modificata la della legge regionale n. 48 del 1995, “e questo - sottolinea Manes - per ridare centralità al sistema degli enti locali”. Mentre sul piano della finanza il futuro Consiglio Valle dovrà risolvere la problematica legata al versamento allo Stato, da parte degli enti locali, dell’extra-gettito IMU, che deve restare nelle casse dei comuni con un sistema di compensazione tra i Comuni che incassano più Imu e quelli che ne incassano meno.

Insomma il prossimo Consiglio regionale deve sapere, da ora, che la sfida per la Petite Patrie per tornare a crescere passa sicuramente anche nel saper riconoscere, valorizzare ed investire sui punti di forza che come hanno dimostrato questi anni di crisi sono i nostri comuni ed i nostri Sindaci.