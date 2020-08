Elezioni: Aosta; il Tribunale esclude le liste di Stella Alpina, M5S e Adu

In queste ore la Commissione elettorale del Tribunale di Aosta ha respinto le liste di Stella Alpina, Movimento 5 stelle e Adu per le elezioni comunali di Aosta (previste nella stessa data).

I tre Movimenti hanno presentato ricorso in queste ore. Secondo i giudici commissari Eugenio Gramola, Giuseppe Colazingari e Anna Bonfilio, le firme dei candidati delle tre liste non sono state autenticate in modo corretto. Dopo l'eventuale reclamo, la commissione elettorale regionale avrà altre 24 ore per pronunciarsi.

In Consiglio comunale di Aosta dopo l'uscita dell'assessore Luca Girasole il Movimento della Stella Alpina esprime la consigliera comunale Jeannette Migliorin; il M5S i consiglieri Patrizia Pradelli e Luca Lotto e Adu Vda la consigliera Carola Carpinello. Ieri il Tribunale aveva già escluso la lista di Adu Vda dalle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimo; anche in questo caso i vertici del Movimento hanno annunciato ricorso.