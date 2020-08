Aosta: Il Comune abbatte sei alberi per migliorie stradali, insorgono cittadini e Legambiente VdA

"Grande dispiacere" è espresso da Legambiente VdA per l’abbattimento di sei tigli deciso ed effettuato lunedì dal Comune di Aosta in corso Saint-Martin-de-Corléans, nel tratto compreso tra via Petigat e la rotatoria con le vie Adamello e Monte Vodice. Un'iniziativa che, in questi giorni di avvio di campagna elettorale, ha alimentato critiche trasversali e dure polemiche sui social. "Vergognatevi! State togliendo l'ossigeno alla città"; "L'Amministrazione comunale ha toccato il fondo tagliando alberi sani senza spiegarne le ragioni": sono solo due dei tanti commenti apparsi su diversi profili Fb di residenti aostani.

L’Amministrazione comunale in una nota precisa che "la rimozione delle piante rientra tra le opere necessarie alla realizzazione del collegamento tra via Elter e corso Saint-Martin-de-Corléans, i cui lavori sono stati avviati nel settembre 2019, per poi riprendere nel mese di maggio 2020, dopo a sospensione invernale e il periodo di chiusura forzata dovuta all’emergenza epidemiologica". Il comunicato stampa prosegue ricordando che "la progettazione preliminare –che già prevedeva il taglio degli alberi e la rimozione dei vasconi in cemento che le contenevano –era stata approvata dal Consiglio comunale con delibera del 18 dicembre 2012" ovvero otto ani fa sotto la Giunta di Bruno Giordano. "In seguito - conclude la nota - la rimozione degli alberi era stata confermata dalla progettazione definitiva, approvata dalla Giunta con delibera del 22 agosto 2014, e dal progetto esecutivo licenziato dall’Esecutivo comunale con la deliberazione del 20 luglio 2017", quest'ultima firmata dalla Giunta del sindaco Fulvio Centoz.

In una nota Legambiente VdA si rammarica per l'accaduto pur riconoscendo l'abbattimento "necessario per allargare la strada al fine di perfezionare il collegamento su via Giorgio Elter" e ritenendo "che la ricucitura viabile con il Quartiere Cogne, rimasto parzialmente ghettizzato da anni dopo la cessione al ministero della Difesa del lato nord di via Lexert, sia quanto mai necessaria".

Legambiente evidenzia però che "le vittime di ogni nuovo progetto" del Comune del capoluogo "continuano a essere gli alberi. Da troppi anni la città di Aosta maltratta il suo verde. Se è evidente la preoccupazione di garantire la sicurezza pubblica, soprattutto a fronte di alberi di alto fusto, è indubbio che una città in cui si vuol vivere bene deve essere ripensata in chiave green; perchè il verde non è solo sinonimo di bellezza, ma è fondamentale per la salvaguardia della biodiversità in città, per la vivibilità delle sue strade e delle sue piazze, per il miglioramento dell'aria che respiriamo, per mitigare le ondate di calore tipiche dell'estate e che sono in aumento a causa della crisi climatica in atto".