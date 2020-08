Borsine di tessuto lavabile donate da V.i.o.l.a. alle donne ricoverate

'Un dono di donne per le donne…in Viola': è questo lo slogan che accompagna l’ultima iniziativa di solidarietà condotta in Valle dall’Associazione V.i.o.l.a. di Aosta.

Nei giorni scorsi le volontarie dell'associazione che lotta per la ricerca e la lotta ai tunori hanno consegnato a Deborah Ferrari, caposala del reparto di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Parini di Aosta, borsine in tessuto lavabile, realizzate da Myriam Gerbore di Aymavilles per le donne ricoverate.

Pensate per poter contenere i flaconi delle flebo e gli effetti personali, le borsine consentiranno alle pazienti di spostarsi all’interno del reparto avendo anche cura dell’aspetto esteriore.

Al termine della degenza, le donne potranno poi, se lo desiderano, portare a casa la loro borsina per riutilizzarla. L’Associazione V.i.o.l.a. ricorda che nelle due sedi di Aosta e di Saint-Vincent sono operative su appuntamento le volontarie 'Violette' per offrire supporto e accompagnamento alle donne colpite da tumore.