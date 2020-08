IL POUSSA CAFE @NOMBRE 23@ DISPACCIO 18 AGOSTO

Il Titanic affondò nella mattina del 15 Aprile 1912. 1+5+4+1+9+1+2=23

Il sangue impiega esattamente 23 secondi per fare il giro del corpo umano

Secondo lo storico Svetonio, Giulio Cesare fu ucciso con 23 coltellate.

La bomba di Hiroshima esplose alle 8.15 del mattino. 8+15=23.

L’alfabeto latino ha 23 lettere.

Il bioritmo del ciclo fisico dura 23 giorni.

Il giorno 11 Dicembre, la Germania nazista dichiarò guerra agli Stati Uniti. 11+12=23.

Ogni genitore contribuisce con 23 cromosomi al patrimonio genetico del figlio.

Il cromosoma numero 23 è quello che determina il sesso del nascituro.

L’attentato alle Twin Towers avvenne l’11 Settembre 2001. 11+9+2+0+0+1=23 Che Guevara venne ucciso nel 1967. 1+9+6+7=23.

Accadde alle 13.10, la cui somma fa sempre 23. L’Ordine dei Cavalieri Templari ha avuto 23 Gran Maestri.

Il disastro di Chernobyl è accaduto all’una e 23 di notte e la centrale è situata a 51 gradi 23′ 23″ Nord.

Gesù Cristo ricevette 23 frustate prima di vedere Satana tra la folla. Napoleone Bonaparte nacque nel 1769. 1+7+6+9=23 La Prima guerra mondiale ebbe inizio il 28 Luglio 1914. 2+8+7+1+9+1+4=32, 23 al contrario. Si concluse l’11 Novembre 1918. 1+1+1+1+1+9+1+8=23

La Seconda guerra mondiale ebbe inizio il 1° Settembre 1939. 1+9+1+9+3+9=32, 23 al contrario. Sommando solo il giorno e l’anno, il risultato è 23.

Maximilien de Robespierre nacque il 6 Maggio del 1758. 6+5+1+7+5+8=32, 23 al contrario.

L’asse terrestre è spostato di 23,5 gradi. 5=2+3.

Il primo atterraggio sulla Luna avvenne nel Luglio del 1969. 7+1+9+6+9=32, 23 al contrario.

Leonardo da Vinci morì il 2 Maggio del 1519. 2+5+1+5+1+9=23

Lee Harvey Oswald, l’assassino di Kennedy, nacque il 18 Ottobre del 1939. 1+8+1+0+1+9+3+9=32, 23 al contrario.

Gandhi fu assassinato nel 1948, in Gennaio. 1+1+9+4+8=23

L’acqua gela a 32 gradi Fahrenheit (23 al contrario) e bolle a 212 gradi. 2+1+2=5, cioè 2+3.

La somma delle prime sei cifre del Pi Greco, cioè 3, 14159, dà come risultato 23. Lo scheletro del corpo umano possiede 23 dischi intervertebrali e almeno 32 vertebre.

La lettera W è la ventitreesima lettera dell’alfabeto internazionale. Poggia su 2 punte e ha 3 punte verso l’alto. Cercate la W sulla vostra tastiera. Sotto quali numeri si trova? Tastiera numero 23 tasto.

Il Massacro di Nanking, ovvero l’insieme delle atrocità perpetrate dall’esercito giapponese nei confronti degli abitanti dell’allora capitale della Cina, ebbe luogo nel Dicembre del 1937. 1+2+1+9+3+7=23.

L’incidente di Roswell avvenne il 2 Luglio del 1947. Tralasciando il mese: 2+1+9+4+7=23 Luigi XVI di Francia nacque il 5 Settembre 1638. 5+9+1+6+3+8=32. Morì nel 1715, all’inizio di Settembre. 9+1+7+1+5=23

Charles Manson è nato il 12 di Novembre. 11+12=23

Hitler si è ucciso nell’Aprile del 1945. 4+1+9+4+5=23

Il 21 settembre dopo 2 giorni di voto si conosceranno i risultati elettori. 21+2=23.

I candidati alle regionali dell’Uv sono 23.

Erik Lavevaz ha sfidato la storia e la cabala. (in collaborazione con il web)



