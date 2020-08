Aosta: Costerà otto milioni di euro il restauro dell'ex priorato Saint-Benin

C'è un progetto per il restauro dell'ex priorato e collegio Saint-Benin in via Festaz ad Aosta. Solo una piccola porzione dello storico edificio religioso di proprietà della Regione era stata ristrutturata negli anni Novanta ed è utilizzata come sede di mostre d'arte, ma circa l'80% del priorato è chiuso e in abbandono da decenni.

"L'intervento di recupero del fabbricato è contenuto nel Documento di economia e finanza regionale-Defr per il triennio 2020-2022 approvato a inizio anno dal Consiglio Valle - spiegano dalla Struttura regionale di Edilizia scolastica - e nelle intenzioni della Sovrintendenza agli Studi i lavori sono finalizzati a rendere l'edificio a servizio del convitto regionale Federico Chabod di Aosta". Convitto ed ex priorato sono di fatto contigui. Per i lavori è prevista una spesa di otto milioni di euro, reperibili nel Bilancio regionale triennale nel capitolo dei programmi di restauro degli edifici sociali, scolastici, culturali e assistenziali.

Nei giorni scorsi alcuni residenti avevano sollecitato sui loro profili social l'intervento della Regione per la riqualificazione dell'area del Saint-Benin. Il portone d'ingresso dell'edificio resta spesso spalancato giorno e notte e il priorato è divenuto ricettacolo e dormitorio per senzatetto e balordi oltre ad essere pericoloso per l'incolumità personale, perché molte stanze non hanno più il pavimento e al buio di notte è facile cadere nel vuoto.