ELEZIONI: La Lega apre campagana elettorali con un duro attacco a Caveri

Non è ancora stato sorteggiato l’ordine delle liste che concorrono al rinnovo del Consiglio Valle, le schede elettorali non sono ancora stampate, Adu e Cinque Stelle devono mettere ordine nella loro lista pena l’esclusione dalla competizione, ma la campagna elettorale si è infiammata ancor prima di iniziare.

A dar fuoco alla miccia è stato l’onorevole Paolo Tiramani (nella foto), capogruppo Lega in commissione di Vigilanza Rai che è entrato a gamba tesa sulla candidatura alle regionali di Luciano Caveri. In una nota diffusa ad Aosta dall’uffico stampa della Lega VdA, Tiramani scrive: "La candidatura di Luciano Caveri, direttore dei programmi Rai della Valle d'Aosta, alla presidenza della Regione nel prossimo settembre è la dimostrazione di come certa parte politica consideri l'impegno nell'azienda di Stato: poco più di una poltrona, ben retribuita dai soldi dei cittadini, da scaldare e da mollare al primo scranno disponibile. Quarant'anni in Rai e quattro legislature in Parlamento, con addirittura un sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ruoli onorati grazie all'aspettativa concessa a chi ha altro incarico: più che di un servitore dello Stato, questo sembra il curriculum di chi cerca di mantenere una poltrona sempre pronta dovesse mai andar male qualcosa”.

Non si è fatta aspettare la replica, altrettanto dura, di Caveri: “Le dichiarazioni del capogruppo della Lega in Commissione di Vigilanza Rai sono talmente violente, ingiustificate e denigratorie da richiedere delle precisazioni dovute, oltre che una valutazione su azioni legali a tutela della mia immagine”.

A sostegno di Caveri è scensa in campo anche la lista Vallée d’Aoste Unie per “condannare con forza il comunicato offensivo che la Lega ha indirizzato contro il nostro candidato Luciano Caveri. Non pare logico usare metodi di questo genere nel corso della campagna elettorale, appena avviata , al di là del merito immotivato e lesivo dell’onorabilità di una figura integra come quella di Caveri, che ha svolto con onore ruoli significativi nel corso della sua carriera politica”.

Nella nota Tiramani rincara la dose: “Caveri sia chiaro con i valdostani e con l'azienda: si autosospenda, come anche la policy aziendale verosimilmente imporrà, per tutto il periodo elettorale, dando così un esempio di correttezza e di responsabilità, ma comprenda anche che, a prescindere dall'esito della competizione elettorale, forse sarebbe opportuno compiere un passo indietro negli incarichi regionali Rai, dimostrando così che non si può essere uomini per tutte le stagioni e rendendo così un corretto servizio alla comunità ed alle istituzioni".

Ma Caveri replica per le rime: “Questo attacco è fazioso e non lo tollero proprio per la serietà dimostrata in passato ed anche in questa circostanza: dall’atto della presentazione della mia candidatura sino alla consultazione elettorale, come richiesto dalla RAI ai propri dipendenti candidati in tutte le consultazioni elettorali di settembre, non sarò in servizio. Sinceramente mi sfugge perché la Lega abbia deciso di attaccarmi mentre taccia sul candidature ben più scandalose in Italia e in Valle d’Aosta e mi stupisce anche l’analfabetismo istituzionale dimostrato: sono candidato al Consiglio regionale, non alla Presidenza della Regione. Approfondire i fatti e lo Statuto di autonomia sarebbe stato d’obbligo”.

Ma poi un altro gancio al deputato leghista quando Caveri dice: “L’aspettativa per mandato politico è un istituto previsto dalla legge per tutelare tutti i lavoratori dipendenti - del settore pubblico come del privato - che decidono di dedicare parte della propria vita alla 'cosa pubblica'. Nel caso specifico dei deputati - come Tiramani dovrebbe sapere - richiedere l’aspettativa non è una facoltà, ma di un obbligo di legge. Non ho beneficiati di alcun trattamento privilegiato in tutti gli anni che ho fatto politica e ho versato di tasca mia i contributi figurativi pensionistici”.

