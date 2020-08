I nuovi sentieri del Gran Paradiso Film Festival tra sostenibilità e solidarietà

Il Gran Paradiso Film Festival e il Festival International Nature Namur hanno voluto continuare a stupire il pubblico nonostante la pandemia.

"In un momento così delicato - si legge in una nota - questi due importanti Festival internazionali di cinema naturalistico hanno saputo reinventarsi, adattarsi e trasformare criticità e incertezze in opportunità di crescita e rinnovamento".

Il 23esimo Gran Paradiso Film Festival con il suo tema: 'Nuovi sentieri nell’era post-Covid19-la sfida della sostenibilità' ha recuperato in questa edizione spazio e tempo, abbracciando l’intera stagione estiva, coinvolgendo l’intero territorio del Gran Paradiso e aprendosi per la prima volta al mondo intero sul web, con eventi outdoor e in streaming e film online.

Il 26° Festival International Nature Namur esprimerà il suo sostegno a fotografi e registi naturalisti che potranno attraverso il FINN valorizzare i propri lavori. Il cuore dell’evento, che si svolgerà dal 9 al 18 ottobre prossimo, sarà alla Citadelle di Namur che accoglierà mostre fotografiche, animazioni per le scuole e le proiezioni dei film in concorso, offrendo un vero e proprio luogo di scambio e condivisioni tra il pubblico e i professionisti del cinema naturalistico.

Entrambi i Festival hanno riadattato il format e la programmazione garantendo il rispetto della sicurezza del pubblico che prenderà parte agli eventi.

Il Direttore Artistico del Gran Paradiso Film Festival, Luisa Vuillermoz, sottolinea che “l’emergenza sanitaria ha imposto nuovi strumenti e narrazioni per continuare a raccontare la straordinarietà della Natura del nostro pianeta. Il GPFF raccoglie nell’era no touch contenuti ed esperienze che valorizzano il territorio e il patrimonio naturalistico-culturale, ma anche spunti importanti per riflettere sui grandi interrogativi del nostro tempo, e quest’anno in particolare sul nostro modello di sostenibilità”.

Sino a venerdì 21 agosto i film del Gran Paradiso Film Festival sono per la prima volta visibili online sul sito www.gpff.it. Tutte le informazioni, il programma e le modalità di prenotazione degli eventi, sono disponibili sul sito www.gpff.ite sull’App “Visit Gran Paradiso”.