Slots ancora accese in alcuni locali di Aosta

Rischiano il ritiro della licenza e pesanti sanzioni, i titolari di almeno due locali di Aosta in cui a detta degli stessi giocatori e frequentatori abituali risultano ancora accese slots machines.

Le 'macchinette' sono state eliminate da oltre un anno in quasi tutti i bar della Valle d'Aosta ma qualcuna di queste nel capoluogo, evidentemente, resiste ancora e sembra essere passata inosservata ai controlli. Eppure la legge regionale contro l’azzardopatia, entrata in vigore l'1 giugno del 2019, è chiara e stabilisce il divieto di apertura di sale da gioco e sale slots ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili ovvero scuole, strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, banche e sportelli bancomat, compro oro e luoghi di culto.

Tutte le imprese del gioco e gli esercenti aostani hanno dovuto adeguarsi al dispositivo e chi ha fatto ricorso sino ad oggi lo ha perso. Restano i dubbi (che sono oggetto di ulteriori ricorsi pendenti al Consiglio di Stato) degli imprenditori di categoria sulla costituzionalità di una legge che di fatto determina la cessazione immediata di un'attività regolarissima e autorizzata dallo Stato sino al giorno prima, ma questo non autorizza i 'furbetti delle slots' a tenerle accese.

Gli accertamenti sulle irregolarità e la trasgressione alla rigida norma spettano alla Polizia Locale e alla Divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura; quest'ultima in occasione del recente anniversario della Fondazione del Corpo di polizia aveva diffuso dati che dimostravano l'intervento capillare presso locali e bar in tutta la Valle nell'ambito degli accertamenti sul rispetto della legge contro l'azzardopatia.

In base ai parametri stabiliti dalla legge e alla dislocazione sul circoscritto territorio aostano di luoghi sensibili, risulta praticamente impossibile a qualunque locale del centro città e dei quartieri circostanti rispettare la legge, circostanza peraltro condivisa da tanti altri paesi della Valle.