CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio con 2 camere in vendita ad Aosta, via delle Regioni

Ad Aosta, in via Delle Regioni, vicino a via Monte Grivola e a viale Conte Crotti, VENDESI alloggio posto al terzo piano con ascensore e composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 2 balconi e cantina. Posti auto condominiali all'esterno e possibilità di acquistare un comodo garage a € 20.000,00. €130.000,00