Aosta: Rinviata di un mese l'apertura dello Skate park

I lavori sono terminati e lo Skate park di Aosta, realizzato in piazza dell'Ancien Abattoir dietro la Cittadella dei giovani attende solo l'inaugurazione, prevista per i primi di agosto ma che però è stata rinviata di un altro mese, ovvero entro il 10 settembre. La struttura sarà gestita proprio dalla Cittadella, che però chiuderà per ferie dal 24 al 30 agosto: di qui la necessità di posticipare per l'ennesima e probabilmente ultima volta l'apertura dello Skate park.

Inizialmente l'opera doveva costare 40 mila euro e doveva essere pronta nel 2018; la cifra per costruirla è in seguito raddoppiata. "Rispetto al progetto originario sono stati stanziati più soldi – ha ricordato la vicesindaca, Antonella Marcoz - perché lo Skate park è stato costruito in cemento armato e non in legno come inizialmente previsto ed è dotato di infrastrutture migliori rispetto a quelle pensate nel 2017. Nella realizzazione dei 370 mq di spazio, costata circa 80 mila euro, abbiamo coinvolto i giovani skaters aostani che hanno fornito suggerimenti e hanno messo in luce alcune loro necessità che credo saranno soddisfatte da questa moderna e sicura pista per skate". Per eseguire l'opera sono stati eliminati circa 20 stalli di posteggio in piazza dell'Ancien Abattoir; "non si poteva fare altrimenti", assicura Marcoz.