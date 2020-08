IL POUSSA CAFE @MARZIRAGIONE@ DISPACCIO 17 AGOSTO (copia 1)

Disonesto chi percepisce stipendi elettivi d'oro che specula sugli aiuti di stato per chi ha perso lavoro. Per capirci parlamentari ed eletti che hanno incassato 600 erogati a chi ha bisogno. Ma lo intellettualmente altrettanto chi, per demagogia elettorale, chiede pubblicamente, senza rivolgersi alle sedi opportune, se ci sono eletti valdostani che usufruito del contributo. Bravo carlo Marzi che lo ha spiegato molto bene.



