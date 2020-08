Oggi lunedì 17 agosto sainte Emile – saint Hyacinte

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 18 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 21 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 22 agosto

Aosta, Convento San Giuseppe - ore 9.30

S. Messa per i giubilei di Professione Religiosa

Lunedì 24 agosto

Saint-Barthélemy, Chiesa parrocchiale - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale e l'inaugurazione dei lavori

Martedì 25 agosto

Cattedrale - ore 8.30

S. Messa nella solennità della Dedicazione della Cattedrale

Mercoledì 26 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Challand-St-Victor - ore 18.00

S. Messa per la professione di don Maurizio Pellizzari come eremita diocesano

Domenica 30 agosto

Cattedrale - ore 15.00

S. Messa per la chiusura del Pellegrinaggio spirituale OFTAL

Le Messager Valdotain ricorda lunedì 17 agosto sainte Emile – saint Hyacinte

La Chiesa celebra San Carlomanno Monaco

Era il figlio maggiore del Maestro di palazzo di Neustria ed Austrasia, Carlo Martello, e di Rotrude de Tréves (695-724). Nel 741, alla morte del padre ereditò l'Austrasia, la Svevia e la Turingia, che governò come maggiordomo (maestro di palazzo), senza assumere il titolo di re. Fu costantemente in lotta contro il ducato d'Aquitania, gli Alemanni, i Bavari ed i Sassoni, che riuscì sempre a sconfiggere. Fu promotore, sotto l'influsso di San Bonifacio, che era sotto la sua protezione, tra il 742 ed il 744 di una politica di moralizzazione dei costumi dei chierici e di rispetto per i beni della Chiesa e delle sedi vescovili da parte dei laici. Dopo tante battaglie, nel 747, rinunciò al potere e si fece religioso; si incontrò con Papa Zaccaria, affinché sollecitasse il suo passaggio allo stato clericale e si ritirò nell'abbazia di Montecassino, lasciando in mano al fratello Pipino il Breve, tutti i suoi titoli ed i suoi possedimenti. Nel 751 cercò di intervenire, per impedire l'incoronazione del fratello a re dei Franchi, ma il papa riuscì a fermarlo in Provenza e gli impose di rientrare immediatamente a Montecassino. Nel 753, fu inviato in Francia per una missione di pace ma morì a Vienne, nel 754. Fu tumulato nell'abbazia di Montecassino.

Il sole sorge alle ore 6,23 e tramonta alle ore 20,33