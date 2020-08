ELEZIONI: Rhêmes-Notre-Dame: L’unione fa la forza con i giovani al timone

Il Paese è piccolo ed i suoi abitanti lo amano e così per proteggerlo in momenti di difficoltà come questi hanno deciso di unire le forze e allestire una lista unica nel segno della continuità lasciando, però, spazio ai giovani.

Succede a Rhêmes-Notre-Damedove Corrado Oreiller ha scelto di cedere la fusciacca al giovane Firmino Therisod, mentre Rita Berard ha ceduto all’altrettanto giovane Rita Berard la carica di vice sindaco.

Completano la lista le nuove entrate di Sharon Saudin, Arianna Siclari, Mirco e Yari Pellissier, assieme ai consiglieri uscenti Nadia Ronc, Andrea Centoz e Leo Berard