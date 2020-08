ELEZIONI: Doues; Rinnovamento e scuola di amministrazione comunale

Sindaco Manes Franco, Vice Sindaco Abram Giorgio; Consiglieri: Abram Flavia, Abram Luca, Barailler Henry, Blanc Nicole, Cuaz Chantal, Diemoz Daniel, Nex Ivan, Nex Myriam Riane Aldino. E' la squarda messa in campo dai doyards per amministrare il paese nel quinquennio 2020-2025.

“PER DOUES, LA CASA DI TUTTI NOI” - “POUR DOUES, LA MAISON DE NOUS TOUS” non è solo la lista che si presenterà agli elrttori il 20 e 21 settembre, ma è anche una sorta di scuola di amministrazione comunale pratica per preparare il dopo Franco Manes al suo terzo quinquennio e che nel 2025 lascerà la fusciacca per raggiunti limiti di mandati. Ai confermati Franco Manes, Giorgio Abram, Flavia Abram, Aldino Riane, Chantal Cuaz e Ivan Nex ci sono gli innesti di Luca Abram, Henry Barailler, Nicole Blanc, Daniel Diemoz, Myriam Nex.

E saranno proprio i nuovi candidati e l’esperienza dei ‘veterani’ da dare al Comune di Doues l’opportunità per proseguire la crescita culturale, sociale ed economica che ha caratterizzato in questi anni il comune della Valpelline nonostante le gravi crisi che si sono susseguite: da quella economica del 2008 a quella pandemica di quest’anno.

Della lista fanno parte diversi giovani e l’obiettivo è dare loro spazio in Giunta a fine 20121 e poi nel giugno 2023 “in modo – come spiega il sindaco, Franco Manes – da fare sperimentare sul campo il lavoro da compiere per il futuro con la speranza che nuovi giovani si innamorino dell’Amministrazione e tra cinque anni indichino le linee guida per scrivere un nuovo capitolo della storia di Doues”.

“PER DOUES, LA CASA DI TUTTI NOI” - “POUR DOUES, LA MAISON DE NOUS TOUS”, lista unica ma anche, e soprattutto, scuola di amministrazione comunale da dentro il Municipio.