Elezioni: Otto consiglieri regionali uscenti nella lista Vallée d'Aosta Unie

Depositata nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 17 agosto, la lista dei 35 candidati di Vallée d’Aoste Unie per le elezioni regionali del 20 maggio prossimo.

Concorrono per un seggio in Consiglio Valle Giulio Abruzzese; Hervé Armand; Iole Artaz; Federica Banfo; l’ex sindaco di Roisan Silvio Giustino Barrel; l'imprenditore dello spettacolo e direttore di Aosta Classica Francesco Battisti; Mario Boschetti; Claudine Brunod; il consigliere comunale di Aosta del Gruppo misto Vincenzo Caminiti; l’ex presidente della Giunta regionale ed ex deputato Luciano Caveri; la già presidente dell’Associazione Forum delle famiglie Michela Colombarini; Lidia Curto; il consigliere regionale Jean-Claude Daudry; l'insegnante Agnese Di Trani; la docente Patrizia Dondeynaz; il consigliere regionale Elso Gerandin; Maura Giordano; il presidente Fisar VdA Stefano Gosatti; il sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses Corrado Jordan; Ruggero Juglair; l'imprenditrice e fantina Stefania Marchiano; Sara Martinet; Fabrizio Mastroianni; Rosina Migliorini: il maresciallo dei carabinieri in congedo Paolo Morale; Simone Pascale; Massimiliano Pegorari; Nicola Pinet; Enrico Maria Rainero: lo scultore Luciano Regazzoni; il consigliere regionale Claudio Restano; l’ex assessore comunale di Saint-Vincent Lucia Riva; Carlo Toscanelli; Antonia Tosi; il medico legale dell'Usl VdA Marina Tumiati.