La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente il 17 e il 18 agosto in Valle D'Aosta sul ghiacciaio del Miage

La prima edizione di Carovana dei Ghiacciai, campagna promossa da Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner principale Sammontana e partner sostenitore FRoSTA, inizia il suo viaggio in Valle D’Aosta. La prima tappa della campagna, che ha l’intento di raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di alta quota, è prevista dal 17 al 18 agosto 2020 sul ghiacciaio del Miage.

La tappa inizierà lunedì 17 agosto alle ore 8:30 con un’escursione sul ghiacciaio del Miage per il monitoraggio e l’osservazione delle morfologie glaciali a cura di Walter Alberto e Luigi Perotti (Comitato Glaciologico Italiano). Il pomeriggio sarà dedicato a iniziative culturali e divulgative tra cui il Saluto al Ghiacciaio, un momento di raccoglimento e riflessione sul silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai e su un futuro possibile per le nostre montagne e per il nostro pianeta. Il 18 agosto, alle 10.00 è prevista la conferenza stampa di presentazione dei dati di monitoraggio. La conferenza si terrà ad Aosta, presso l’Hôtel des Etats, (Piazza Chanoux, 8).

A seguire il programma completo della prima tappa.

Tutti gli eventi sono a numero chiuso. I giornalisti che intendono partecipare a uno degli eventi e/o alla conferenza stampa dovranno accreditarsi per tempo compilando questo modulo >> clicca qui

PROGRAMMA PRIMA TAPPA

Lunedì 17 agosto

Mattino: Salita al ghiacciaio del Miage per monitoraggio, osservazione delle morfologie glaciali, a cura di Walter Alberto e Luigi Perotti, Comitato Glaciologico Italiano

Ore 8:30 partenza del gruppo scientifico. Ritrovo in località La Visaille (sbarra) e salita lungo la strada pedonale della Val Veny; raccolta possibili rifiuti sul percorso.

Ore 09:45 partenza gruppo escursionistico. Ritrovo al Piazzale Monte Bianco di Courmayeur - fermata navetta La Visaille

È possibile affiancare il gruppo scientifico alle 8.30 con ritrovo a la Visaille o prendere la navetta (con numero limitato di posti) con partenza alle 9.45 aggregandosi al gruppo escursionistico.

Pranzo al sacco

Pomeriggio

Ore 14:30: incontri e riflessioni in prossimità della falesia di ghiaccio del Lago del Miage.

- Illustrazione delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell’Anfiteatro del Miage, a cura di Philip Deline del Comitato Glaciologico Italiano.

- Il lago del Miage e la sicurezza delle aree glaciali, a cura di Elena Motta di Fondazione Montagna Sicura.

Ore 16:00 Saluto al Ghiacciaio: momento dedicato al silenzioso lavoro e prezioso “servizio” che svolgono i ghiacciai. Riflessioni, letture da “Il grande libro del Ghiaccio” in compagnia dell’autore, Enrico Camanni

Martedì 18 Agosto

Ore 10:00 Conferenza Stampa di presentazione dei dati di monitoraggio ad Aosta, presso l’Hôtel des Etats, (Piazza Chanoux, 8).

Tutte le iniziative avverranno nel rispetto dei protocolli COVID. Per la partecipazione alle escursioni e ai Saluti ai ghiacciai è richiesta la propria mascherina personale e gel sanificante per le mani.

Viene richiesto, durante il Saluto, di mantenere la distanza minima di 1,5 metri gli uni dagli altri ad eccezione degli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare convivente o altri soggetti conviventi.