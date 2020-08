Elezioni: Saint Nicolas; Davide Sapinet cede il timone a Marlène Domaine, vice sindaco Fabrizio Béthaz

Marlène Domaine, candidata sindaca; Fabrizio Béthaz, candidato vice sindaco, Daniele Armand, Silvi Domaine, Silvano Gadin, Milena Jayer, Micol Martinod, Ylenia Sartorello, Rasse Tresca, Riccardo Vagneur e Alice Viérin sono portabandiera e futuri consiglieri comunali della lista Saint Nicolas Pour le Pays. Si tratta di una lista di continuità con la precedente amministrazione che intelligentemente raccoglie tra il meglio che esprime il comune. Una lista unica per il bene del paese.

Spicca l’assenza del sindaco uscente, Davide Sapinet, che sarà candidato alle regionali nella lista dell’Uv. La sua è stata una scelta di responsabilità e attaccamento al Leone Rampante e alla Petite Patrie. Si è messo in gioco con la prospettiva di dare un concreto contributo a risollevare le sorti di una regione e di un movimento che stanno toccando i minimi termini.

Per Sapinet è stato un atto d’amore per il suo movimento: tanti scappano, tanti scelgono altre liste, tanti cercano migliori fortune in altri partiti, tanti voltano le spalle a chi gli ha dato gloria e ricchezza. Lui scende in campo e si mette in gioco con la consapevolezza che da sindaco ha acquisito quell’esperienza utile e necessaria ai legislatori regionali.