ELEZIONI: Pontey: L’assessora Ilaria Lavoyer lascia la maggioranza e si candida a sindaco

Mentre tanti comuni, anche per le ridotte potenzialità umane, si cerca l’unità nella formazione di liste in grado di affrontare le difficoltà economiche e sociali del momento, a Pontey l'assessora Ilaria Lavoyer esce dalla maggiornaza e si candida a succedere al Rudy Tillier che per raggiunti limiti di mandato (tre) ha lasciato libera la fusciacca.

Questa la lista dell’ex assessora Ilaria Lavoyer che dovrà, però, vedersela con la lista della maggioranza uscente e abbandonata da Ilaria Lavoyer:

Candidato Sindaco : Ilaria Lavoyer - Assessore comunale uscente

Candidato Vice-Sindaco: Paolo Fary - ex Assessore comunale

Candidati alla carica di Consigliere comunale:

- Alliod Ayla Louise

- Brunodet Sandro

- Challancin Rudy

- Fazari Nicholas

- Lavoyer Manuel

- Martucci Samuel

- Peraillon Monya

- Sottini Mattia

- Théodule Carmen