L'OPINIONE DI NURSIND: In autunno sanità rovente

Nonostante le tante ore (retribuite) di approfondimento e studio da parte degli esperti della Valle d’Aosta, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto doveroso impugnare la legge di Assestamento di bilancio approvata lo scorso 13 luglio.

Tralasciando gli aspetti tecnico-giuridici, di fatto è stata congelata la “mancetta” prevista per i professionisti che non si sono tirati indietro durante l’emergenza sanitaria.

Chiarito che lavorare in sanità non vuol dire essere “eroici animali da macello”, riteniamo sia giunto il momento di pensare al futuro senza dimenticare il passato: è ora di confrontare le soluzioni che i diversi politici ci propongono per impedire l’implosione del sistema socio-sanitario; chiudere un occhio sulle liste che mettono insieme il diavolo e l'acqua santa ed ingoiare l'ennesimo "mappazzone" elettorale, a patto che vengano prese in carico le esigenze della collettività.

I problemi della sanità valdostana non sono iniziati con il Covid-19 e non sono risolvibili attraverso il politichese, pertanto chi vuole entrare nelle Istituzioni deve essere competente e in grado di favorire la ri-progettazione del Sistema Sanitario Regionale.

Come rappresentante territoriale del più grande sindacato autonomo degli infermieri mi aspetto dai neo-eletti soluzioni pragmatiche per mettere al centro il paziente e per valorizzare tutte le professioni sanitarie, incominciando proprio da quella infermieristica.

Se per i candidati sarà una campagna elettorale caratterizzata dal caldo, per il futuro Assessore alla Sanità si prospetta un autunno rovente.

Dott. Giovan Battista De GattisSegretario Territoriale NurSind Aosta