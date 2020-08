Aosta: Torna il cinema all'aperto gratuito, posti disponibili 200

Riparte, tempo permettendo, il cinema all'aperto nei quartieri bloccato dalle avverse condizioni atmosferiche. Mercoledì 19 agosto alle ore 21 al quartiere Dora sarà proiettato film Disney "Aladdin".

Dunque dopo il successo di Re Leone al Quartiere Dora la rassegna voluta dall'assessore Luca Girasole, riparte sempre dal quartiere Dora nell'ambito del progetto CoVivre 2020, promosso dall'assessorato delle Politiche sociali del Comune di Aosta.

L'obiettivo del progetto, come ricorda l'assessore alla politiche sociali, Luca Girasole (nella foto), "è creare dei momenti di socializzazione in sicurezza nei quartieri della città cercando di trasmettere una sensazione di normalità in un periodo che non lo è, nonostante fortunatamente le cose vadano molto meglio rispetto a qualche mese fa, e di speranza in un futuro migliore".

La pellicola è del 2019 e racconta la storia di un furfantello di strada dal nobile cuore, innamoratosi di una bella principessa, che riesce a spacciarsi per un nobile pretendente grazie all'ausilio di un genio. Le bugie, però, emergono, e il ragazzo deve dimostrare il proprio vero, grande, valore.