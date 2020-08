Oggi sabato 15 agosto Assomption de la Vierge Marie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 15 agosto

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per la solennità dell'Assunta

Martedì 18 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 21 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 22 agosto

Aosta, Convento San Giuseppe - ore 9.30

S. Messa per i giubilei di Professione Religiosa

Lunedì 24 agosto

Saint-Barthélemy, Chiesa parrocchiale - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale e l'inaugurazione dei lavori

Martedì 25 agosto

Cattedrale - ore 8.30

S. Messa nella solennità della Dedicazione della Cattedrale

Mercoledì 26 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Challand-St-Victor - ore 18.00

S. Messa per la professione di don Maurizio Pellizzari come eremita diocesano

Domenica 30 agosto

Cattedrale - ore 15.00

S. Messa per la chiusura del Pellegrinaggio spirituale OFTAL

Le Messager Valdotain ricorda sabato 15 agosto Assomption de la Vierge Marie

La Chiesa celebra Assunzione della Beata Vergine Maria

L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte'. (Conc. Vat. II, 'Lumen gentium', 59). L'Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. La 'dormitio Virginis' e l'assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. Questa antica testimonianza liturgica fu esplicitata e solennemente proclamata con la definizione dommatica di Pio XII nel 1950.

