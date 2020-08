Domenica pomeriggio qualche goccia di pioggia mitigherà la calura

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: L'avvicinamento di un'area depressionaria atlantica determina tempo instabile in Valle d'Aosta tra domani pomeriggio e lunedì mattina, seguito dall'ingresso di correnti occidentali relativamente fresche; in seguito si avrà una temporanea rimonta anticiclonica, con temperature in aumento tra giovedì e venerdì, seguita probabilmente dal ritorno di correnti atlantiche.

domenica 16 AGOSTO

bbastanza soleggiato, con nuvole alte e qualche annuvolamento presso il Piemonte; nubi in aumento dal pomeriggio, con rovesci o temporali sparsi. Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Pressione: in lieve aumento. Venti: 3000 m deboli occidentali; brezze nelle valli.

lunedi 17 AGOSTO