Publié rapport en ligne changement climat Espace Mont-Blanc

Est désormais en ligne sur le site de l'Espace Mont-Blanc la publication qui présente les résultats des 3 ans d'activité de ''AdaPT Mont-Blanc. Adaptation de la Planification Territoriale aux changements climatiques dans l'Espace Mont-Blanc'', projet financé dans le cadre du Programme européen de coopération territoriale Alcotra Italie-France 2014-2020.

Élaboré sur la base des synthèses fournies par les équipes scientifiques et techniques, il récapitule la logique d'ensemble du projet, les faits marquants de son déroulement et l'essentiel à retenir des résultats atteints. Les productions du projet, à savoir les rapports techniques dans leur version complète, ainsi que les outils informatisés, sont disponibles sur le site de l'Espace Mont-Blanc, aux liens indiqués pour chaque activité présentée.

La publication finale de AdaPT Mont-Blanc s'adresse aux élus et aux techniciens chargés de la planification territoriale, aussi bien qu'aux acteurs locaux, aux milieux socio-professionnels et à tout public intéressé aux changements climatiques et aux moyens favorisant leur prise en compte dans une optique d'adaptation et de résilience.