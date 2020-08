Mancano posti letto al 'Parini' sospesi interventi chirurgici

Improvvisamente mancano posti letto e pertanto oggi ad eccezione delle urgenze sono stati sospesi gli interventi chirurgici all'ospedale Parini di Aosta.

"Come ho già avuto modo di spiegare, si tratta di operazioni di routine e non particolarmente complesse - conferma Angelo Pescarmona, commissario dell'Usl VdA - per i quali non erano neanche stati richiesti gli esami di preintervento. La situazione è comunque provvisoria e tornerà alla normalità la prossima settimana. Ovviamente le operazioni rinviate saranno riprogrammate".