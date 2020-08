A' retraite garde forestier historique Grand Paradis

Le garde forestier historique en service dans le Parc national du Grand Paradis a pris sa retraite. En service depuis février 1982, Martino Nicolino a passé sa vie à travailler dans la plus ancienne aire protégée d'Italie, dans la Valsavarenche, assumant d'abord les rôles de garde forestier, puis de chef adjoint du Corps de surveillance du Parc. Lors de son dernier jour de travail, le 31 juillet dernier, Nicolino a eu le plaisir de rencontrer le ministre de l'Environnement Sergio Costa, lors d'une visite à la réserve naturelle, au refuge en altitude de Orveille.

Le ministre a ainsi raconté sa rencontre avec le garde forestier sur sa page Facebook, où il a également posté une vidéo. "Il y a quelques jours, j'étais en Vallée d'Aoste et j'ai rencontré Martino, le plus ancien garde forestier du Parc national du Grand Paradis, le plus ancien d'Italie. Une personne qui a consacré sa vie à la sauvegarde de la biodiversité de ce lieu: à partir de la défense des animaux au respect de l'homme pour la nature.

Avec un peu d'émotion, il raconte comment il a vu le territoire changer au fil des années, comment le changement climatique a affecté la vie des montagnes et de sa relation avec les jeunes. Le 31 juillet, le jour où nous avons tourné cette vidéo, était la Journée mondiale des gardes des parcs et était le dernier jour de travail de Martino avant de prendre sa retraite". (ANSA)