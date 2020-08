Iniziati i lavori di realizzazione della scuola temporanea che ospiterà il Liceo Bérard

Sono arrivate ieri pomeriggio mercoledì 12 agosto, le ruspe che hanno di fatto iniziato i lavori di realizzazione della sede temporanea da destinare a sede provvisoria del Liceo Bérard in viale Chabod ad Aosta.

Il raggruppamento di imprese valdostane che si è aggiudicato il servizio di locazione di prefabbricati modulari scolastici per 24 mesi, estendibili per ulteriori, per un importo di tre milioni 716 mila 376 euro (Iva esclusa), ha avviato dunque le opere di sistemazione e preparazione dell'area dove posizionare entro il 14 settembre le prime 15 aule, delle 35 previste, dell'Istituzione scolastica.

La struttura sarà realizzata nel prato tra viale Chabod e via Sant'Orso, di fronte all'omonimo e storico cimitero. La sede del Liceo Berard in avenue Conseil des Commis è in ristrutturazione e il prefabbricato dovrebbe servire almeno per un intero anno scolastico.

Le prime 15 classi e i servizi indispensabili dovranno necessariamente essere pronte entro il 14 settembre, per le altre 20 è stato posto il limite di consegna entro il 30 ottobre, così come i servizi relativi, la segreteria e la sala insegnanti.

Previsti anche una palestra e due laboratori, che dovranno essere fruibili entro il 30 novembre. I lavori sono seguiti dal dirigente regionale Raffaele Rocco, nuovo coordinare degli interventi di edilizia scolastica nelle scuole superiori valdostane.