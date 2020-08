Lillianes: Domenica 16 festa patronale tra musica, gastronomia e tanta cultura

Fervono i prepariti a Lillianes per la tradizionale festa patronale di San Rocco, che quest'anno sarà celebrata domenica 16 agosto. In prima fila tra gli organizzatori, la Pro Loco di Lillianes e l'Amministrazione comunale in stretta collaborazione per realizzare il programma della giornata che nelle intenzioni di Mirella Vallomy, assessore uscente alla Cultura del Comune di Lillianes dovrà essere un'occasione di 'ripartenza' dopo i giorni bui dell'emergenza coronavirus.

Aprirà l'evento la Santa Messa all'aperto in località Ghier alle ore 16, celebrata dal solerte parroco don Marian; alle ore 17, sempre a Ghier, la presentazione di un nuovo progetto curato dalla professoressa Margherita Barsimi, dal tema 'Il ritorno di donna Matilde': letture di testi di Matilde Serato che nel 1892 soggiornò in Valle d'Aosta e precisamente tra Gressoney e Pont-Saint-Martin, dedicando alla nostra regione 45 pagine di lettere.

Seguirà la 'Cena allo Chalet They' e poi di nuovo a Ghier con musica di ascolto e fuochi di artificio. Offerta dalla Pro Loco la tradizionale bicchierata e alla sera per rinnovare il piacere di incontrarsi e riprendere i contatti post Covid, naturalmente senza assembramenti. A Ghier sarà attiva per l'intera giornata la buvette gestita dalla Pro Loco di Lillianes.