Parte da Gaby la sperimentazione CVA delle nuove colonnine di ricarica per bici elettriche

E' stata installata martedì 12 agosto la prima colonnina sperimentale in Valle di tipo fast per e-bike all’area sportiva in località Tzendelabò (detta'Pineta') a Gaby. L'iniziativa rientra nell’ottica di favorire lo sviluppo di una mobilità pulita e sostenibile, per la quale il Gruppo CVA ha avviato un progetto finalizzato all’installazione in Valle d'Aosta di 250 colonnine per la ricarica di autoveicoli elettrici e investendo sullo sviluppo di un prototipo di colonnina a ricarica veloce specifico per le biciclette elettriche. Al progetto collabora la società DielectrikS.r.l. di Santa Croce sull’Arno (Pisa).

La nuova colonnina garantisce una ricarica due volte più rapida rispetto a quelle tradizionali. Se la sperimentazione darà esito positivo, CVA valuterà la possibilità di realizzare una rete di colonnine di ricarica per e-bike sull’intero territorio valdostano, favorendo con interventi sempre più capillari la diffusione della mobilità elettrica.

La ricarica è attualmente gratuita, per la collaborazione con il Comune di Gaby che ha prestato un prezioso contributo mettendo a disposizione il sito per ospitare l’infrastruttura di ricarica e che fornirà a costo zero l’energia 100% rinnovabile di CVA Energie, prodotta dalle acque valdostane e garanzia di sostenibilità a tutto tondo.