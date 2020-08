ELEZIONI: Pace fatta Rinascimento VdA e VdA Futura

Rinascimento Valle d’Aosta prende atto delle spiegazioni ricevute da una referente di Valle d’Aosta Futura in merito all’aver bloccato numerosi firmatari della propria lista Rinascimento Valle d’Aosta, fatto motivato per l’aver ritenuto erroneamente che il Notaio in questione fosse dedicato esclusivamente a Valle d’Aosta Futura.

Posto che la suddetta condotta appare comunque non condivisibile, in considerazione del fatto che la stessa non ha arrecato danno avendo Rinascimento Valle d’Aosta completato in ogni caso la raccolta delle firme, si ritiene la vicenda conclusa con l’auspicio che si ponga una maggiore attenzione nel prosieguo della fase pre-elettorale e che anzi si possano rinvenire aree di proficua collaborazione programmatica nell’ottica di collaborazione tra liste civiche.