Aosta ed il suo centro storico dimenticati dal Governo Conte

Altro che autonomia e particolarismo. Tutti si dimenticano di noi dal Movimento 5 Stelle al Pd, dall'Uv che sostiene Conte a Italia Viva. Criptoportico, Porta Praetoria, Teatro Romano, Arco d'Augusto, Ponte di Pietra. Vestigia romane a fianco della Collegiata di Sant'Orso e a una Cattedrale autentico scrigno di tesori, impreziosita da affreschi straordinari. E poi tanto altro ancora ma Aosta non c'è, tra le 29 città d’arte italiane cui andrà il nuovo contributo governativo a fondo perduto per sostenere le attività commerciali dei centri storici.

La norma è contenuta nel 'Decreto agosto' e dovrà sostenere "la massiccia perdita di presenze turistiche straniere" causate dall'emergenza Covid-19. L'intervento vale 500 milioni e assegna un contributo alle attività commerciali "di vendita di beni o servizi al pubblico" che a giugno abbiano registrato perdite del 50% rispetto al 2019, ed è destinato alle città ad alto flusso turistico soprattutto straniero.

Come Aosta, appunto, che però è rimasta fuori dal gruppo delle 'magnifiche 29' tra cui ovviamente sono presenti mete top del turismo come Venezia, Firenze, Roma e Milano ma anche piccole città ad alto tasso di presenze straniere come Pisa o Rimini, Agrigento o Padova, Verbania, Como e Bergamo, queste ultime due tra le zone maggiormente colpite dalla pandemia.

I motivi per i quali il capoluogo valdostano è stato tagliato fuori dall'aiuto economico diretto ai commercianti al dettaglio è ancora un mistero: oggi giovedì 13 agosto è stato pressoché impossibile raggiungere telefonicamente chi, come ad esempio il senatore Albert Lanièce, potrebbe fornire una spiegazione allo 'sgarro' istituzionale. Magari domani andrà meglio.