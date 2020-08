Aosta: Con CoVivre arriva la 'Animazione in Quartiere'

Un’intera giornata di festa dedicata a giovani e meno giovani, per ripartire in sicurezza e riempire di vita il Quartiere Cogne di Aosta.

E' in programma sabato 22 agosto, ai giardini dell’infanzia e al Baretto in via Vuillerminaz 3, l'iniziativa 'Animazione in Quartiere' ideata con CoVivre, progetto nato dal Comune di Aosta in collaborazione con le cooperative sociali impegnate nella co progettazione infanzia e in quella degli anziani.

Il programma della giornata parte alle 16 con l’animazione per bambini, che potranno trascorrere spensierati un pomeriggio di giochi, gonfiabili e zucchero filato fino alle 19. Dalle 19,30 a divertirsi saranno anche i più grandi che, durante la cena, saranno animati dalla coinvolgente musica dal vivo del passato.

La prenotazione per la cena, al costo di 10 euro, è obbligatoria e si può effettuare telefonando al 329 5905299 oppure direttamente al Baretto entro giovedì 20 agosto.