Elezioni: Torgnon; Daniele Perrin candidato sindaco lista unica, ha prevalso il buon senso

Daniel Perrin e Lorena Engaz candidati sindaco e vicesindaco. C’è stata la fumata bianca a Torgnon per la formazione di una lista unica e condivisa tra maggioranza uscente e opposizione. La settimana scorsa sembrava essersi tutto incagliato dopo che la minoranza aveva proposto di candidare a sindaco Davide Perrin, l’uomo che incontra spesso sulla sua strada qualche buccia di banana.

Ma dopo diversi incontri tra i rappresentanti delle forze di maggioranza e di minoranza presenti attualmente in consiglio comunale e aver sentito le varie sensibilità dei cittadini di Torgnon, vista la condivisione dei punti programmatici, dopo una serie di ragionamenti sulle persone da mettere in campo e i ruoli da ricoprire Torgnon ha scelto di unire le forze e presentare una lista unica per le prossime elezioni comunali che avrà come candidato Sindaco Daniel Perrin e candidata Vice Sindaco Lorena Engaz.

Presenti in lista Maurizio Carrus, Sophie Chatillard, Aldrin Chatrian, Gerard Montovert, Davide Perrin, Stefano Perrin, Giorgio Rey, Alberto Varallo, Elena Vesan.